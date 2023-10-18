Китай увеличивает усилия по промышленному шпионажу в Великобритании, используя LinkedIn для добычи информации

Согласно главе MI5 Кену МакКаллуму, около 20 000 граждан Великобритании стали целью китайских государственных агентов, действующих через LinkedIn, в целях добычи промышленных и технологических данных.

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Промышленный шпионаж со стороны Китая становится все более ощутимой угрозой, поскольку около 10 000 британских компаний, в частности, в областях искусственного интеллекта, квантовых вычислений и синтетической биологии, находятся в зоне риска.

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МакКаллум также указал на возрастающую скрытую активность не только Китая, но и Ирана. Целью их интереса становятся не только государственные или военные данные, но и молодые стартапы, академические исследования и инновационные компании, созданные при университетах. Основной метод, применяемый китайскими агентами, — выдача себя за специалистов по подбору персонала на LinkedIn. За последние два с половиной года число таких инцидентов возросло с 10 000 до 20 000.