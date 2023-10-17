Microsoft успешно устранила известную проблему, из-за которой обновления безопасности Windows 10, выпущенные в этом месяце, завершались ошибкой 0x8007000d.

Microsoft сумела успешно решить проблему, связанную с установкой обновлений безопасности для операционной системы Windows 10. Эта проблема приводила к ошибке 0x8007000d при установке обновлений безопасности, выпущенных в текущем месяце.

реклама

Проблема затрагивала пользователей Windows 10 версий 21H2 и 22H2, и обновление KB5031356 не устанавливалось даже после начального прогресса установки.

Microsoft признала проблему после жалоб пользователей, которые поступили в течение нескольких дней. Наиболее распространенной ошибкой была ошибка 8007000D.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Для решения этой проблемы Microsoft использовала функцию «Known Issue Rollback» (KIR), которая позволяет отменять ошибочные обновления через Windows Update. Исправление может занять до 24 часов для полностью автоматического распространения на все затронутые устройства. Для более быстрой установки пользователи могут перезагрузить свои устройства Windows.