В Великобритании игорные компании будут обязаны перечислять 1% своего дохода на исследования и борьбу с игровой зависимостью. Это мероприятие призвано помочь в борьбе с растущим числом зависимых от азартных игр.

В Великобритании растущий интерес к азартным играм вызвал обеспокоенность со стороны государства. Чтобы сдерживать развитие игромании, в стране принято новое законодательное решение. Теперь все игорные компании, включая казино, будут направлять 1% своего дохода на исследования, профилактику и лечение игровой зависимости через Национальную службу здравоохранения. Эти платежи раньше были добровольными, но теперь они стали обязательными, и от них ожидается привлечение порядка 100 миллионов фунтов стерлингов ежегодно.

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Вдобавок, на рассмотрении у законодателей новые предложения, в соответствии с которыми онлайн-казино будут платить 1% своих доходов, в то время как наземные игорные залы и букмекерские конторы будут вносить 0,4% своего дохода.

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Уилл Прочаски, руководитель благотворительной организации Gambling With Lives, которая помогает семьям, столкнувшимся с трагедиями из-за азартных игр, оценил нововведения как "значительный шаг вперёд" в борьбе против зависимости от азартных игр.