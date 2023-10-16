Промокоды к подписке Xbox Game Pass выдавали прямо на булочках хот-догов

Не так давно стало известно, что Microsoft успешно завершила сделку по приобретению компании Activision Blizzard за сумму в 68,7 миллиарда долларов. Это стало значимым событием в игровой индустрии, особенно для поклонников Xbox. Однако это не единственное событие, которое привлекло внимание геймеров.

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На стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, во время матча команды "Манчестер Юнайтед", болельщики столкнулись с неожиданной акцией. При покупке хот-дога они обнаруживали промокод для активации подписки Xbox Game Pass прямо на булочке. По цене всего в 6 фунтов стерлингов, помимо закуски, болельщики получали доступ к множеству игр. Пользователи Reddit активно делали снимки своих булочек и делились ими в сети.

Xbox Game Pass — это популярная игровая подписка от Microsoft, которая предоставляет доступ к огромной коллекции игр за небольшую ежемесячную плату. С приобретением Activision Blizzard ассортимент доступных игр в Xbox Game Pass значительно увеличится, включая такие хиты, как Call of Duty, Tony Hawk's Pro Skater и Overwatch.

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Такой маркетинговый ход был, безусловно, удивительным, но, учитывая популярность подписки и новых возможностей, которые она теперь предлагает, такие акции могут стать отличным способом привлечения новых пользователей.