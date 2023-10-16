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Mirakl
Кнопочная раскладушка с характеристиками смартфона: P-UP World представляет Mode 1 RETRO II
Японская компания P-UP World представила смартфон Mode 1 RETRO II, который сочетает в себе дизайн раскладушек 2005-2010 годов с современными технологиями

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Японская компания P-UP World поразила рынок мобильных устройств, выпустив уникальное сочетание старой школы и современных технологий. Их новый продукт, Mode 1 RETRO II, выглядит как классическая кнопочная раскладушка из 2005-2010 годов, но внутри неё скрывается технологически современный смартфон.

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Начиная с 13 октября, интересующиеся могут предзаказать этот интересный гибрид по цене 29 800 японских иен, что примерно равно 20 000 рублям.

Особенно удивительно, что внутри "старомодного" корпуса установлена современная операционная система Android 13, предоставляя пользователям доступ ко всем стандартным сервисам Google.

Характеристики Mode 1 RETRO II впечатляют:

  • Экран: 3,5 дюйма с разрешением 1440 x 720 пикселей.
  • Процессор: MediaTek Helio G85.
  • Оперативная память: 4 ГБ.
  • Постоянное хранилище: 64 ГБ (с возможностью расширения через SD-карту).
  • Основная камера: 48 Мп.
  • Фронтальная камера: 13 Мп.
  • Аккумулятор: 2500 мАч с поддержкой зарядки через порт Type-C.
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Этот девайс, без сомнения, будет интересен тем, кто скучает по дизайну телефонов прошлого, но не готов отказываться от современных технологий и функций.

#новости
Источник: ferra.ru
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