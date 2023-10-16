В Сети появилась свежая информация от инсайдеров, согласно которой поклонники Xiaomi могут ожидать официальных новостей о грядущем флагмане бренда — Xiaomi 14 — уже на этой неделе.

Инсайдеры поделились информацией, что Xiaomi готовится запустить рекламную кампанию для своего следующего флагмана — Xiaomi 14. Поклонники бренда могут ожидать первых официальных тизеров уже на этой неделе.

Xiaomi начнёт рекламную кампанию по Xiaomi 14 с 16 по 23 октября.

Ожидается, что дизайн стандартной версии будет адаптирован под предпочтения женщин.

Ранние слухи указывают на версии смартфона с 128 ГБ, 256 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти.

Основная камера может предложить разрешение 50 мп.

Дизайн «специально для женщин» может включать в себя розовый вариант с узкими рамками и улучшенной тактильной обратной связью.

Предположительная дата выпуска — 27 октября.

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Это интересное время для поклонников Xiaomi, поскольку компания явно готовит нечто крупное. Учитывая высокий интерес к новому устройству и предыдущие успехи компании на рынке, можно ожидать, что Xiaomi 14 вызовет большой резонанс среди пользователей. Наибольший интерес вызывает информация о дизайне, созданном специально для женщин, что может указывать на стратегию компании привлечь больше женской аудитории к своему продукту.