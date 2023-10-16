Apple планирует выпустить бюджетную версию своей гарнитуры Vision Pro, убрав из неё некоторые функции, чтобы снизить стоимость производства и предложить потребителям более доступную цену.

Apple активно работает над созданием бюджетной версии своей гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. Чтобы сделать устройство более доступным, компания планирует убрать некоторые высокотехнологичные функции.

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Одним из ключевых изменений, по данным источникам, станет отсутствие проекции глаз на внешний дисплей. Удаление этой функции позволит снизить требования к мощности устройства и уменьшить его стоимость.

Дополнительно, новая версия гарнитуры не будет обладать функциями трекинга глаз и управления жестами. Несмотря на то, что эти функции делают интерфейс более интуитивным, их исключение позволит снизить производственные затраты.

Чтобы дополнительно сэкономить, Apple рассматривает варианты упрощения дизайна и использования менее дорогих материалов для корпуса.

Эти коррективы в дизайне и функционале позволят компании предложить потребителям устройство по более привлекательной цене, сохраняя при этом ключевые особенности гарнитуры Vision Pro.

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На данный момент официальной информации о дате релиза и стоимости устройства нет.