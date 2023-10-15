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В 2024 году искусственный интеллект (ИИ) столкнется с серьезными вызовами и проверкой действительности после перегретого хайпа и быстрого развития. Аналитики компании CCS Insight предсказывают, что интерес к генеративным ИИ начнет спадать, а рост технологий замедлится.
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За последний год генеративные ИИ, такие как ChatGPT, Google Bard, Anthropic Claude и Synthesia, привлекли огромное внимание благодаря своей способности создавать контент, схожий с произведениями человеческого творчества. Однако огромные вычислительные мощности, требуемые для функционирования этих моделей, и растущие затраты ставят под угрозу их устойчивость.
Регулирование генеративных ИИ становится одним из важных вопросов, и планы Евросоюза в этой области также вносят свой вклад. Аналитики предсказывают, что законодательство в сфере ИИ не будет окончательно утверждено до конца 2024 года, и компании должны будут начать саморегулирование.
Хотя генеративные ИИ продемонстрировали свой потенциал в различных областях, включая создание изображений и текстов, возрастают опасения относительно потери рабочих мест и переобучения многих специалистов. Эти вызовы и изменения в отношении генеративных ИИ ставят их будущее под вопрос.