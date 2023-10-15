Американский оператор T-Mobile копирует российский стиль: принудительно переводит абонентов на дорогие тарифы

Сотовый оператор T-Mobile в США вводит новые тарифы, переводя клиентов на более дорогие планы под предлогом их большей выгоды. Эти изменения, которые начнут действовать с середины октября 2023 года, вызвали недовольство клиентов, так как новые тарифы обойдутся им на 10% дороже по сравнению с текущими.

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Оператор объявил, что это изменение направлено на предоставление расширенных функций, но оно также включает увеличение абонентской платы. Эта практика напоминает подход российских операторов, которые периодически предлагают клиентам менее выгодные тарифы, утверждая обратное. Некоторые российские операторы, например, отменили безлимитный интернет на старых тарифах и предоставили его за дополнительную плату.

В случае T-Mobile, клиенты, которым не нравятся новые условия, могут сохранить свои старые тарифы, связавшись с технической поддержкой. Но стоит отметить, что новые цены оператора, которые вырастут в среднем на $10 в месяц, могут повысить общий уровень расходов клиентов на связь. Сейчас тарифы T-Mobile колеблются от $60 до $100 в месяц.

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Такие изменения в ценовой политике операторов, как у T-Mobile, могут вызвать дискуссии среди клиентов, особенно когда новые тарифы преподносятся как более выгодные, несмотря на увеличение стоимости услуг.