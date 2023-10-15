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Ученые из Южно-Уральского государственного университета представили инновационное пористое покрытие, которое могут использовать как краску для очистки воздуха. Эта "умная" краска способна поглощать разнообразные вредные вещества, включая такие опасные микрочастицы, как свинец и мышьяк, которые часто находятся в воздухе индустриальных городов.
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Основой данной технологии являются микроскопические "шарики" оксида титана, которые смешиваются с силикатом калия или калиевым жидким стеклом. Это сочетание материалов делает краску способной "поглощать" мелкую промышленную пыль и частицы тяжелых металлов, известных своей вредностью для здоровья. Она может использоваться для очистки воздуха от ультрамелких частиц и вредных веществ.
Уникальной чертой этой краски является ее возможность регенерации. Просто промойте покрытие водой, и оно восстановит свои свойства.
Ученые вдохновились природой, а именно листьями растений, которые имеют микроскопические устьица, способные поглощать частицы уличной пыли. Их биологическое образование послужило идеей для создания подобного пористого покрытия.
Особенностью этой "умной" краски является ее безопасность для окружающей среды, что делает ее идеальным материалом для использования в покрытиях зданий, промышленных помещениях, дорожной разметке и других архитектурных и инфраструктурных задачах. Эта разработка открывает новые перспективы для борьбы с загрязнением воздуха и создания более экологичной городской среды.