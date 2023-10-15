Учёные ЮУрГУ создали «умную» краску, способную очищать городской воздух от свинца, мышьяка и других опасных веществ

Ученые из Южно-Уральского государственного университета представили инновационное пористое покрытие, которое могут использовать как краску для очистки воздуха. Эта "умная" краска способна поглощать разнообразные вредные вещества, включая такие опасные микрочастицы, как свинец и мышьяк, которые часто находятся в воздухе индустриальных городов.

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Основой данной технологии являются микроскопические "шарики" оксида титана, которые смешиваются с силикатом калия или калиевым жидким стеклом. Это сочетание материалов делает краску способной "поглощать" мелкую промышленную пыль и частицы тяжелых металлов, известных своей вредностью для здоровья. Она может использоваться для очистки воздуха от ультрамелких частиц и вредных веществ.

Уникальной чертой этой краски является ее возможность регенерации. Просто промойте покрытие водой, и оно восстановит свои свойства.

Ученые вдохновились природой, а именно листьями растений, которые имеют микроскопические устьица, способные поглощать частицы уличной пыли. Их биологическое образование послужило идеей для создания подобного пористого покрытия.

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Особенностью этой "умной" краски является ее безопасность для окружающей среды, что делает ее идеальным материалом для использования в покрытиях зданий, промышленных помещениях, дорожной разметке и других архитектурных и инфраструктурных задачах. Эта разработка открывает новые перспективы для борьбы с загрязнением воздуха и создания более экологичной городской среды.