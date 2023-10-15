Павел Дуров отказывается блокировать Telegram-каналы ХАМАСа, считая, что они не могут использоваться для пропаганды, и они важны для получения независимой информации.

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, объявил о решении не блокировать Telegram-каналы, связанные с палестинским движением ХАМАС, несмотря на требования блокировки со стороны некоторых государств и международных организаций. В своем Telegram-канале Дуров объяснил свою позицию и выразил уверенность в том, что такие каналы служат важным источником информации.

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Он подчеркнул, что Telegram принимает меры для удаления вредного контента с платформы, но решение о блокировке конкретных каналов не всегда столь очевидно, особенно в контексте вооруженных конфликтов и войн. Дуров отметил, что Telegram существенно отличается от других социальных платформ тем, что пользователи получают только тот контент, на который они подписаны, и алгоритмы не продвигают контент автоматически.

Согласно Дурову, это ограничивает возможность массовой пропаганды в каналах Telegram. Он также подчеркнул, что такие каналы часто служат ценным источником информации из первых рук для исследователей, журналистов и специалистов по проверке фактов.

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Дуров завершил свое заявление, отметив, что блокировка этих информационных источников может только ухудшить уже непростую ситуацию. Он призывает к внимательному рассмотрению уникальных особенностей Telegram и его роли в информационном пространстве.