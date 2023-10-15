Игру Arma 3 использовали для создания фейков про войну Израиля и ХАМАС

В контексте продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС, в социальных сетях наблюдается появление вирусных публикаций, в которых видеокадры из компьютерной игры Arma 3 2013 года представляются как реальные события военного конфликта. Подобные вирусные посты внушают впечатление наличия реальных военных действий, несмотря на их фактическое происхождение из игры.

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Чешская игровая студия Bohemia Interactive, создатель Arma 3, осудила использование материалов своей игры в контексте дезинформации о реальном конфликте. Они выделили несколько признаков, по которым можно определить фейковые видеоролики: низкое разрешение видео, неестественное поведение эффектов дыма, огня и пыли, а также отсутствие движения людей на видео. Эти элементы часто присущи видеоиграм и могут быть использованы для создания поддельных сцен.

Журналист BBC Шаян Сардаризаде, специализирующийся на выявлении дезинформации в сети, также отметил случаи неверной интерпретации видеороликов из Arma 3 как реальных событий.

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Bohemia Interactive призывает к сотрудничеству с представителями СМИ и организациями, специализирующимися на проверке фактов, чтобы более эффективно противодействовать распространению дезинформации и фальшивых новостей.