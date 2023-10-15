Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Google заблокировала установку бенчмарков на телефонах Pixel 8 и Pixel 8 Pro
Пользователи флагманских моделей Google Pixel 8 и 8 Pro пожаловались, что вендор заблокировал установку бенчмарков на смартфоны.

реклама

 

реклама

Google столкнулась с недовольством пользователей флагманских смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro, поскольку компания блокирует установку бенчмарков на эти устройства. Этот шаг вызвал подозрения о том, что Google может пытаться скрыть фактическую производительность своего процессора Tensor G3, разработанного внутри компании. Согласно пользователям, Tensor G3 не превосходит производительность процессоров среднего класса, таких как Qualcomm Snapdragon 888, и далеко уступает флагманским процессорам, таким как Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Несмотря на блокировку установки бенчмарков из Google Play, некоторые пользователи нашли способы установить такие приложения, например, Geekbench 6, из других источников, используя файлы APK. Это позволило им оценить производительность Tensor G3, которая оказалась существенно ниже, чем у конкурирующих флагмантских чипов.

Кроме того, смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro также показали не самые лучшие результаты в графических тестах, уступая многим другим флагманским моделям разных производителей.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пользователи считают, что Google предприняла этот шаг, чтобы сохранить свою репутацию и избежать негативного внимания, связанного с более низкой производительностью Tensor G3. Этот инцидент также поднимает вопросы о прозрачности и честности в оценке характеристик смартфонов.

#новости
Источник: ferra.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Жесткие диски ожидает неожиданный подъем: рост продаж на фоне угроз кибератак
T-Mobile повышает цены: абоненты принудительно переводятся на дорогие тарифы
Генеративные ИИ готовы к суровой проверке в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

104 смартфона Xiaomi получат MIUI 15 на Android 14 – рассылка начнётся в октябре 2023 года
2
Почему продажа 24 датских F-16 Аргентине была срочно санкционирована Вашингтоном
2
Обнаружена специальная команда, которая позволяет установить Windows 11 на любой компьютер
5
Электроскутер RS способен ездить со скоростью 110 км в час
7
Китай строит крупнейший в мире глубоководный телескоп для охоты за космическими нейтрино
5
Тысячи украинцев противодействуют принудительной мобилизации
7
Илон Маск призывает жителей Запада рожать больше детей
1
Готовые игровые ПК с процессором Intel Core i9-14900K появились на Newegg
1
DLSS 3 смогли запустить на картах RTX 20 и 30, но есть нюансы
7
Российские «айтишники» продолжают получать повестки несмотря на положенную отсрочку
5
Линейка Galaxy S24 выйдет в следующем году и раньше намеченной даты
+
Украинский пользователь намеренно испортил локализацию Linux Ubuntu и задержал официальный релиз
3
Анонсированы умные очки дополненной реальности Thunderbird Air 2 с дисплеями Micro OLED
+
Готовится повышение цен на DDR5 и DDR4, а также на твердотельные накопители
3
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил необычное звездообразование в соседней галактике
+
В Париже нашествие клопов – гостей олимпиады 2024 ждут паразиты в отелях, стадионах и автобусах
15
Специалисты считают, что геймеры смирились с ростом цен на видеокарты, а скоро они будут ещё дороже
17
В России планируют создать Ил-212 для замены устаревшему Ан-26 в войсках
1
Ракета-носитель SLS - космический гигант с космической ценой
+
Apple подала в суд на компанию Ecoapple из РФ и требует изменить название и убрать яблоко с логотипа
9

Популярные статьи

Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
93
С чего начинать после приобретения читалки – гайд для новичков из 5 шагов
61
"Оно" - одна из лучших экранизаций произведений Стивена Кинга
6
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
68
REVR разрабатывает апгрейд комплект электромоторов на автомобили с ДВС ценой 3200 долларов
5
Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора
5
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
8
Мой личный опыт использования Anbernic RG35XX в 2023 году
2
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
7
Победители конкурса «Фотограф года дикой природы 2023»
2

Сейчас обсуждают

Евграф Поликарпович
16:54
Фитьо, я так понимаю это украинский вариант (хохлы всё коверкают) немецкой фамилии Фот, ну что же план немцем "до последнего украинца" продолжает выполняться. типичная нацисткая рожа
Фитьо: на Украине призвали всех военнообязанных явиться в военкоматы
Михаил Соколов
16:53
В РФ такой детанационный двигатель продемонстрировали года четыре тому назад. Отстал DARPA от РОСИИ.
Raytheon создаст революционный вращающийся детонационный двигатель для DARPA
Urtgard
16:47
А сколько должен быть прирост, а, дурак? Поколения выходят раз в 2 года и типичный прирост всегда был 30%, а вам уродцам подкинули несколько раз больше по доброте, хотя не надо было, а вы уже вопите ч...
Специалисты считают, что геймеры смирились с ростом цен на видеокарты, а скоро они будут ещё дороже
Chihonya
16:43
да откуда этому писателю об этом знать то!
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
VRoman
16:43
Уж если покупать хэтчбек, то VW Golf-R. Они его до ума наконец довели, разгон до 100км за 4,7с с автоматической коробкой. А Спортлайн должен задуматься о правильности своего названия.
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Александр Корнеев
16:36
Я тоже свегда считал что быстрая зарядка это для крайнего случая, и акб долго не живут при использовании быстрой задки. У жены Huawei P30, телефону уже 4 года, она его заряжает только комплектной Supe...
Почему и каким образом быстрая зарядка смартфонов «убивает» их аккумуляторы, и как этого избежать
glavhyilo
16:35
посмотрим,щас уже за 500 тысяч смертей на украине,это не прощается уже,я думаю будут брать до вашингтона теперь.
МИД КНР: отношения Китая и США перестали ухудшаться и стабилизировались
Sergey Yakovlev
16:34
Ну пользуйтесь на здоровье. Вам же никто не запрещает.
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Chihonya
16:33
Я же говорил, что кулер нормальный, поздравляю!) имел тоже в период нереальных цен на видяхи 5700g, хороший камень)
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
Владимир Фомичев
16:31
Все верно. RusGameTactics так и гамает на самом легком. Ибо все что у нас есть это Время. Только на Пенсии появляется куча времени чтобы гамать на Харде)
Почему я играю только на лёгком уровне сложности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем