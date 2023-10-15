Пользователи флагманских моделей Google Pixel 8 и 8 Pro пожаловались, что вендор заблокировал установку бенчмарков на смартфоны.

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Google столкнулась с недовольством пользователей флагманских смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro, поскольку компания блокирует установку бенчмарков на эти устройства. Этот шаг вызвал подозрения о том, что Google может пытаться скрыть фактическую производительность своего процессора Tensor G3, разработанного внутри компании. Согласно пользователям, Tensor G3 не превосходит производительность процессоров среднего класса, таких как Qualcomm Snapdragon 888, и далеко уступает флагманским процессорам, таким как Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Несмотря на блокировку установки бенчмарков из Google Play, некоторые пользователи нашли способы установить такие приложения, например, Geekbench 6, из других источников, используя файлы APK. Это позволило им оценить производительность Tensor G3, которая оказалась существенно ниже, чем у конкурирующих флагмантских чипов.

Кроме того, смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro также показали не самые лучшие результаты в графических тестах, уступая многим другим флагманским моделям разных производителей.

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Пользователи считают, что Google предприняла этот шаг, чтобы сохранить свою репутацию и избежать негативного внимания, связанного с более низкой производительностью Tensor G3. Этот инцидент также поднимает вопросы о прозрачности и честности в оценке характеристик смартфонов.