В США коллегия судей объединила в коллективный иск 80 дел о сексуальном насилии водителей Uber над пассажирками

В Соединенных Штатах более восьмидесяти женщин объединились в коллективный иск, требуя правосудия от компании Uber из-за случаев сексуального насилия, совершенных водителями компании над пассажирками. Эти истцы обращаются в суд с требованием обновления системы безопасности Uber и внедрения технологических решений, которые могли бы предотвратить подобные преступления.

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Истцы также выражают обеспокоенность относительно эффективности кнопки "911" в приложении Uber, предназначенной для вызова помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Они утверждают, что в некоторых случаях приложение не реагировало должным образом на такие вызовы. Также поднимается вопрос о функции записи аудио во время поездки, которая также не всегда оказывалась эффективной в предотвращении случаев насилия.

Истцы и их адвокаты утверждают, что компания Uber была осведомлена о случаях сексуального насилия со стороны своих водителей еще с 2014 года, но не предпринимала достаточных мер, чтобы предотвратить подобные инциденты. Это связывается с упрощенной регистрацией потенциальных водителей.

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Исследования такси с установленными видеокамерами в салоне показывают, что количество случаев сексуального насилия как со стороны водителей, так и со стороны пассажиров, существенно снижается, что подчеркивает важность внедрения бортовых камер в транспортные средства для обеспечения безопасности.