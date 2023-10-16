Связи Хамаса с криптовалютой могут придать импульс законопроекту сенатора Уоррена о борьбе с криптовалютой

Недавние новости о том, что часть финансирования атаки на юге Израиля была осуществлена через криптовалюту, привлекли повышенное внимание к усилиям сенатора Элизабет Уоррен и других за пропаганду криптовалютного законодательства.

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Предложенный законопроектом Уоррен направлен на расширение требований по борьбе с отмыванием денег, изложенных в Законе о банковской тайне (BSA), включив в него поставщиков кошельков цифровых активов, майнеров криптовалют, валидаторов и других участников сети.

В первоначальных планах не предполагалось, что этот законопроект будет принят в этом году. Однако новости о связи ХАМАСа с криптовалютой позволили сенатору Уоррен подчеркнуть срочность предлагаемых мер.

Сенатор Уоррен заявила: "Тот факт, что цифровые кошельки, связанные с ХАМАСом, получили миллионы долларов в криптовалюте, вызывает тревогу и должен стать тревожным сигналом для законодателей и регулирующих органов."

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Уоррен утверждает, что важно дать правоохранительным органам необходимые полномочия для борьбы с преступлениями, финансируемыми с использованием криптовалюты. Эти новости могут ускорить принятие законопроекта, который расширит регулирование криптовалютных операций с целью борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.