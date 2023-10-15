Журналист-расследователь: Израиль хочет уничтожить Газу бомбами JDAM

На платформе Substack, американский журналист-расследователь Сеймур Херш сделал шокирующее заявление о планах Израиля.

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Он утверждает, что Израиль планирует атаковать город Газа с использованием авиационных бомб JDAM с целью полного уничтожения города. JDAM - это навигационная система, которая позволяет точно навести авиабомбу на цель.Херш также отмечает, что в последние недели израильские истребители непрерывно атаковали Газу, бомбардируя невоенные объекты, включая жилые дома, больницы и мечети.

Что особенно беспокоит, так это то, что удары наносились без предварительного предупреждения и не сопровождались мерами для минимизации потерь среди мирного населения. В дополнение к этому Израиль начал распространять листовки с призывом к жителям Газы и прилегающих районов переместиться на юг.

Однако, на момент публикации репортажа Херша, остается неясной судьба более миллиона иммигрантов, многие из которых связаны с ХАМАС. Журналист предполагает, что атака с использованием бомб JDAM может произойти либо 15, либо 16 октября, и возможно, сопровождаться последующим наземным вторжением. Важно подчеркнуть, что данная информация получена от одного источника и требует независимой проверки на достоверность.

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