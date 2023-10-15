Производитель автомобилей Ferrari решил принимать криптовалюту в качестве формы оплаты за свои автомобили

Производитель роскошных автомобилей Ferrari объявил о своем решении принимать криптовалюту в качестве средства оплаты за свои спортивные автомобили в Соединенных Штатах, и планирует расширить эту инициативу на Европу.

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Энрико Галлиера, главный директор по маркетингу и коммерческим вопросам Ferrari, подчеркнул, что это решение было принято в ответ на запросы богатых клиентов компании, многие из которых вкладывают свои средства в криптовалюты. Несмотря на осторожность многих крупных компаний, касающуюся приема криптовалют из-за их ценовой волатильности и правовых вопросов, Ferrari решила сотрудничать с BitPay и принимать платежи в биткоинах, эфирах и стейблкоинах USDC.

Пока инициатива доступна в США, но у Ferrari есть планы расширить возможность криптовалютных платежей на Европу и, в конечном итоге, на другие регионы, где криптовалюта принимается на законных основаниях.

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Это решение означает, что будущие владельцы Ferrari могут приобретать эти итальянские автомобили с использованием цифровых валют, что открывает новые горизонты для криптовалютного применения в роскошной индустрии.