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Mirakl
Tesla строит в Техасе "бункерный" центр обработки данных для суперкомпьютера Dojo
Этот шаг подчеркивает амбиции компании в области технологических инноваций и автономного вождения, а также ее готовность инвестировать ресурсы в достижение целей

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Tesla расширяет свои технологические возможности с новым "бункерным" центром обработки данных в Остине, Техас. Этот центр специально предназначен для поддержки суперкомпьютера Dojo, который играет ключевую роль в обучении систем автономного вождения.

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Суперкомпьютер Dojo, основанный на заказной архитектуре чипов Dojo D1, представляет собой значительное вложение Tesla в разработку и исследования. В июле прошлого года Илон Маск объявил, что компания выделит более 1 миллиарда долларов на этот проект. Эти средства будут использованы для приобретения не только аппаратного обеспечения, но и развития необходимой инфраструктуры.

Суперкомпьютер Dojo является важным элементом стратегии Tesla в области автономного вождения. Он будет использоваться для обучения и улучшения систем автопилота и обеспечения более безопасной и эффективной автономной езды.

Новый центр обработки данных также подчеркивает стремление Tesla к расширению своих вычислительных ресурсов и может открыть двери для предоставления облачных вычислительных услуг сторонним компаниям. Подробности о структуре и функциональности центра пока остаются под секретом.

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Этот шаг подчеркивает серьезные амбиции Tesla в области технологических инноваций и автономного вождения, а также готовность компании инвестировать значительные ресурсы в достижение своих целей.

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Источник: ferra.ru
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