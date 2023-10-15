Этот шаг подчеркивает амбиции компании в области технологических инноваций и автономного вождения, а также ее готовность инвестировать ресурсы в достижение целей

Tesla расширяет свои технологические возможности с новым "бункерным" центром обработки данных в Остине, Техас. Этот центр специально предназначен для поддержки суперкомпьютера Dojo, который играет ключевую роль в обучении систем автономного вождения.

реклама

Суперкомпьютер Dojo, основанный на заказной архитектуре чипов Dojo D1, представляет собой значительное вложение Tesla в разработку и исследования. В июле прошлого года Илон Маск объявил, что компания выделит более 1 миллиарда долларов на этот проект. Эти средства будут использованы для приобретения не только аппаратного обеспечения, но и развития необходимой инфраструктуры.

Суперкомпьютер Dojo является важным элементом стратегии Tesla в области автономного вождения. Он будет использоваться для обучения и улучшения систем автопилота и обеспечения более безопасной и эффективной автономной езды.

Новый центр обработки данных также подчеркивает стремление Tesla к расширению своих вычислительных ресурсов и может открыть двери для предоставления облачных вычислительных услуг сторонним компаниям. Подробности о структуре и функциональности центра пока остаются под секретом.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Этот шаг подчеркивает серьезные амбиции Tesla в области технологических инноваций и автономного вождения, а также готовность компании инвестировать значительные ресурсы в достижение своих целей.