Tesla столкнулась с финансовыми санкциями от ACCC за нарушение австралийских правил безопасности в отношении использования кнопочных батареек в продуктах компании

Tesla, знаменитый производитель электромобилей, столкнулась с санкциями от Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) из-за нарушений, связанных с безопасностью использования кнопочных батареек в продуктах компании. Компании был наложен штраф в размере 155 460 австралийских долларов из-за отсутствия должных испытаний безопасности и несоблюдения правил безопасности для детей в отношении трех новых типов брелоков, которые содержат кнопочные батарейки.

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В Австралии строго регламентированы стандарты безопасности товаров для детей, чтобы минимизировать риски связанные с проглатыванием и другими опасностями, которые могут возникнуть при контакте с кнопочными батарейками. Причиной таких мер являются несчастные случаи, включая смертельные, произошедшие из-за проглатывания батареек детьми, что может привести к удушью или серьезным химическим ожогам.

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Комментируя ситуацию, заместитель председателя ACCC, Катриона Лоу, подчеркнула серьезность проблемы, подчеркивая, что "кнопочные батарейки могут быть смертельно опасными для маленьких детей" и подчеркнула необходимость тщательного тестирования продуктов и ясных предупреждений на упаковке для снижения риска травм.