Apple обращается к российской патентной Палате, требуя отозвать товарный знак Ecoapple, используемый российским хозяйством "Орловский сад"

Apple Inc. обратилась в российскую патентную Палату с требованием отозвать товарный знак Ecoapple, используемый маленьким российским хозяйством "Орловский сад" для продажи сухофруктов. Корпорация Apple утверждает, что использование английского слова "apple" и изображения фрукта в логотипе создает путаницу среди потребителей. Представители "Орловского сада" уже подали возражение, заявляя, что их товарный знак был зарегистрирован в соответствии с правилами Роспатента.

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Ecoapple - это комбинированный знак, который включает в себя словесный элемент и стилизованное изображение яблока с оторванным листочком в круге. Apple пытается оспорить использование яблока как символа российским аграриям, исключая категории товаров, которые пересекаются с деятельностью корпорации.

Пока "Орловский сад" рассматривает варианты ограничения своей деятельности в продаже только кондитерских изделий, чтобы избежать частичного аннулирования, эксперты считают, что возможно будет найдено решение, позволяющее сотрудничать малому бизнесу с корпорацией Apple.

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Эта история поднимает вопросы о защите интеллектуальной собственности и возможных юридических конфликтах между крупными корпорациями и малыми предприятиями.