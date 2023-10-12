Российских пользователей предупредили о росте количества сайтов с поддельными розыгрышами

В российском сегменте интернета наблюдается увеличение числа веб-платформ, на которых мошенники предлагают участвовать в фиктивных розыгрышах призов. Эксперты по кибербезопасности сообщают, что с сентября 2023 года было выявлено около 3000 доменов, связанных с поддельными розыгрышами, в российском интернете.

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Этот всплеск мошенничества может быть связан с растущей популярностью интернет-лотерей в России и началом осеннего бизнес-сезона, когда компании активно привлекают клиентов различными методами. Только в последнюю неделю сентября 2023 года было обнаружено 770 доменов, предлагающих фейковые розыгрыши, и они признаются мошенническими.

С начала сентября было найдено 2868 сайтов с поддельными розыгрышами, а общее число таких ресурсов за текущий год составило почти 6,5 тысячи. Киберпреступники обычно выбирают периоды, которые могут приносить наибольшую прибыль, и сентябрь не исключение. В это время россияне возвращаются к работе после летних каникул, что делает начало осени привлекательным для мошеннических схем.

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Реальные компании также проводят осенние распродажи и предлагают специальные предложения, что создает дополнительный информационный фон, который злоумышленники активно используют для своих мошеннических действий.