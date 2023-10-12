SiFive представила RISC-V ядро Performance P870 и NPU-блок Intelligence X390

Компания SiFive представила новый процессор Performance P870, который использует архитектуру RISC-V и предназначен для высокопроизводительных клиентских приложений. Это дает основание полагать, что прирост производительности достиг примерно 50% в сравнении с современными поколениями. Новое решение Performance P870 также поддерживает векторные блоки.

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Вместе с Performance P870 SiFive представлен NPU-блок Intelligence X390, предназначенный для решения задач машинного обучения и искусственного интеллекта. Этот блок обеспечивает 4-кратное увеличение производительности векторных компьютеров по сравнению с предыдущим поколением Intelligence X280 и поддержкой 1024-битных векторных регистров.

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Сочетание процессорного ядра Performance P870 и NPU-блока Intelligence X390 создает гибкую платформу для приложений в области генеративного искусственного интеллекта.