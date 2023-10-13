Кроме Google хакеры начали проводить мощные DDoS-атаки на Amazon и Cloudflare

В последнее время компании-гиганты, включая Google, Amazon и Cloudflare, сообщили о значительном увеличении мощности DDoS-атак. Злоумышленники используют новый вид атаки, который вызван уязвимостью во второй версии сетевых протоколов HTTP.

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Атаки проявляются в виде миллионов несанкционированных запросов в секунду. Google столкнулась с DDoS-атакой в семь раз более мощной, чем предыдущие.

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Amazon сообщила о новом типе атак, с которым ранее не сталкивалась, а специалисты Cloudflare отметили увеличение мощности атак в 3 раза. Эти атаки представляют серьезную угрозу для интернет-инфраструктуры и безопасности данных.