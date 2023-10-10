Компания Waveshare анонсировала компактный и экономичный компьютер RP2040-PiZero, базирующийся на чипе Raspberry Pi RP2040

Компания Waveshare сделала шаг вперёд, выпустив свой компактный компьютер RP2040-PiZero, который ориентирован на форм-фактор Raspberry Pi Zero. При этом его стоимость делает его доступным для широкого круга разработчиков – всего $10.

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Сердцем устройства является чип Raspberry Pi RP2040. Этот чип оснащен двумя ядрами Cortex M0+ с возможностью разгона до 133 МГц, а также 264 Кбайтами SRAM. Кроме того, на борту находятся 16 Мбайт SPI Flash и слот для microSD.

По размерам устройство впечатляет: всего 65 × 30 мм. Оно оснащено двумя портами USB Type-C, mini-HDMI/DVI интерфейсом и многозадачной 40-контактной колодкой GPIO. Также присутствует датчик температуры.

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Особенностью компьютера является возможность питания не только через USB Type-C, но и от литий-полимерной батареи с функцией зарядки, функция, которая отсутствует у модели Raspberry Pi Zero. Для разработчиков Waveshare предлагает инструменты, такие как MicroPython, Arduino и C/C++ SDK.