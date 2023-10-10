Европейская организация по ядерным исследованиям CERN установила рекорд, наращивая общий объем своих дата-центров до 1 Эбайт и достигнув скорости чтения данных свыше 1 Тбайт/с.

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) преодолела отметку в 1 Эбайт общей вместимости своих дата-центров. Начиная с 2010 года, организация систематически увеличивала объем хранимой информации.

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Сегодняшняя инфраструктура CERN включает приблизительно 110 тысяч стандартных накопителей, преимущественно HDD, хотя доля SSD продолжает увеличиваться. Хранилище оснащено многочисленными средствами резервирования и восстановления, чтобы обеспечить максимальную защиту важнейших данных.

Основным ПО для управления хранением является EOS с открытым исходным кодом, разработанным CERN. Эта система является основным местом для сохранения данных Большого адронного коллайдера, а также результатов различных экспериментов и моделирований.

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Не менее важным достижением стало то, что скорость чтения совокупного объема данных в дата-центрах CERN превысила 1 Тбайт/с, как подтвердил руководитель проекта EOS, Андреас Петерс.