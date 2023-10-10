Microsoft рассматривает возможность повышения цен на свои продукты из-за убытков, связанных с обслуживанием инструмента GitHub Copilot для программистов.

Многие пользователи, работающие с кодом, полагаются на инструмент от Microsoft, называемый GitHub Copilot. Этот инструмент, предоставляющий советы и автоматически генерируемый код, стал неотъемлемой частью рабочего процесса многих программистов, позволяя создавать до 50% кода автоматически. Однако последние данные указывают на то, что этот сервис может стоить Microsoft значительно дороже, чем ожидалось.

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Согласно отчету WSJ, каждый активный пользователь GitHub Copilot обходится Microsoft в сумму, превышающую месячную стоимость подписки. Например, хотя многие пользователи платят за сервис $10 в месяц, фактические расходы Microsoft могут достигать от $20 до $80 в месяц на одного пользователя.

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Эти убытки, возможно, заставят Microsoft искать пути компенсации, и одним из вариантов может стать повышение стоимости других продуктов компании, в частности, Microsoft 365 для бизнес-клиентов. Предполагается, что после следующего обновления продуктов стоимость базовой версии может достигнуть $13 в месяц, а версии с интегрированным ИИ - до $30 в месяц.