Google начинает внедрение системы входа без паролей, предлагая пользователям аутентификацию с помощью биометрии и других методов разблокировки.

В поисках повышения безопасности и удобства для пользователей, Google начинает внедрять новую систему входа в свои сервисы и приложения. Теперь, помимо стандартного парольного входа, пользователи могут использовать биометрические данные, такие как отпечаток пальца или распознавание лица, а также другие методы разблокировки экрана своего устройства, например, с помощью PIN-кода.

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Эта инициатива призвана стать шагом к созданию более безопасной среды для пользователей, уменьшая риски, связанные с утечками паролей или атаками на них. Однако для тех, кто предпочитает традиционные методы аутентификации или у кого нет совместимых устройств, возможность использовать пароли по-прежнему сохраняется. Для этого достаточно просто отключить новую функцию в настройках своего аккаунта.

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Напомним, что такие системы входа, основанные на биометрии, уже давно используются в некоторых устройствах и приложениях, но интеграция на уровне такой крупной компании, как Google, может стать поворотным моментом в стандартизации таких методов аутентификации на глобальном уровне