В ближайшие два года NVIDIA планирует выпустить новые архитектуры графических процессоров, сфокусированных на интенсивных вычислениях и игровом сегменте, среди которых и таинственная архитектура "X".

В последних документах NVIDIA для инвесторов обнаружены планы компании на следующие два года, где особое место занимают новые архитектуры графических процессоров, предназначенных для интенсивных вычислений и игр.

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Одним из ключевых моментов, представленных на дорожной карте, стало анонсирование регулярного выпуска обновлений для GPU, ориентированных на центры обработки данных. В 2024 году пользователи увидят линейку Hopper GH200, которую вскоре, в течение 2024-2025 годов, придёт заменить процессор Blackwell GB200. Последний, кроме всего прочего, найдет применение и в игровом сегменте, став частью серии RTX 50XX.

Особое внимание заслуживает анонс архитектуры "X", запланированной к 2025 году. Пока что подробности остаются за семью печатями, но название грядущего продукта - "X100" - уже привлекло внимание специалистов и энтузиастов.

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Стоит подчеркнуть, что регулярные обновления и внедрение инноваций со стороны NVIDIA подтверждают стремление компании быть на передовой в области графических решений, как для научных исследований, так и для развлечений.