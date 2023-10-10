Учёные из УрФУ и Института органического синтеза обнаружили соединения в красных водорослях, которые могут блокировать размножение коронавируса

Специалисты Уральского федерального университета в сотрудничестве с Институтом органического синтеза УрО РАН выявили биоактивные соединения в красных водорослях Laurencia, способные блокировать размножение вируса SARS-CoV-2. Этот род водорослей принадлежит к семейству Rhodomelaceae и традиционно используется не только в пищевых целях, но и в лечебных процедурах.

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Основной интерес учёных представляет бромофикоевая кислота C, обнаруженная в составе Laurencia. Данный компонент, по предварительным исследованиям, воздействует на несколько стадий жизненного цикла вируса, блокируя его размножение.

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На текущий момент выделено семь ключевых соединений, демонстрирующих активное действие против SARS-CoV-2. Эти данные открывают путь для дальнейшего изучения и возможного создания новых препаратов на основе водорослей для борьбы с коронавирусом.