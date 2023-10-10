После обновления до Android 14 владельцы смартфонов Google Pixel отметили снижение проблем с перегревом и улучшенную автономность устройств.

Смартфоны Google Pixel, особенно модели на чипсетах Tensor G1 и Tensor G2, произведенные на 5-нм техпроцессе Samsung, в последние годы подвергались критике из-за проблем с перегревом и чрезмерным расходом батареи. Однако недавно выпущенная операционная система Android 14 принесла существенные улучшения в этом плане.

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Многие владельцы устройств Pixel, в том числе моделей Pixel 6 и Pixel 7, заметили значительное улучшение в производительности и уровне нагрева своих устройств после обновления. Например, некоторые пользователи сообщают о том, что их смартфоны теперь работают более плавно, предоставляя более 8,5 часа экранного времени без необходимости дополнительной зарядки.

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Это обновление становится важным шагом в оптимизации работы устройств на базе Android и может влиять на выбор потенциальных покупателей, ищущих надежные и долгоживущие смартфоны.