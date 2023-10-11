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Mirakl
Apple рассказала о причинах выгорания экранов iPhone 15 Pro
После запуска iPhone 15 Pro, многие пользователи столкнулись с проблемой «выгорания» экрана устройства.

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Сразу после выпуска iPhone 15 Pro, пользователи столкнулись с проблемой «выгорания» экранов на своих устройствах. Этот дефект вызвал большое беспокойство среди пользователей, учитывая, что проблема возникла очень быстро после начала продаж.

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В ответ на забеспокоенность пользователей, Apple объявила, что все, кто столкнулся с проблемой экрана iPhone 15 Pro, могут обратиться в официальный сервисный центр для проведения диагностики. Если выяснится, что проблема связана с аппаратной частью устройства, компания предоставит соответствующее решение.

Кроме того, Apple подчеркнула, что из-за особенностей OLED-дисплеев на экранах может появляться выгорание пикселей со временем, что является нормальным процессом для данного типа экранов.

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Важно также отметить, что если проблема связана с программным обеспечением, Apple обещает решить ее в будущих обновлениях. В случае, если это дефект устройства, вы имеете право на возврат или обмен в течение 14 дней с момента покупки.

#новости
Источник: ferra.ru
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