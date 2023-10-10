Конфликт на Украине вынудил США задуматься об отказе от танков Abrams

Исходя из опасений о выживаемости танков M1 Abrams на будущих полях боя, вызванных конфликтом на Украине, американская армия размышляет о замене этих мощных машин на более лёгкие и беспилотные транспортные средства.

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Исследование, проведённое Армейским научным советом США, указывает на необходимость перехода к новым, более адаптированным будущим условиям боевым машинам, способным справляться с новыми угрозами современного противотанкового оружия, дронов и технологий искусственного интеллекта.

Танк M1 Abrams, несмотря на свою мощь, столкнется с огромными логистическими вызовами в будущем, и США рассматривают создание новой модели, которая бы сочетала в себе лучшие характеристики танка M1 с возможностью быстрой модернизации и более лёгкой поддержкой на поле боя.

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Эти изменения обусловлены не только конфликтом на Украине, но и потенциальной необходимостью обеспечить поддержку в будущем конфликте с Народно-освободительной армией Китая (ПОАК).