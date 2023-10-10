Xiaomi представила две новые модели телевизоров серии S Pro с экранами 65 и 75 дюймов

Компания Xiaomi продолжает расширять свой ассортимент телевизоров, представив две новые модели из серии S Pro с экранами 65 и 75 дюймов. Эти телевизоры приносят впечатляющие технические характеристики по выгодной цене.

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Оба телевизора оснащены 4K MiniLED-дисплеями с высокой частотой обновления экрана в 144 Гц, что делает их отличным выбором для геймеров и ценителей качественного видео. Они также поддерживают технологии Dolby Vision и Panorama Sound, обеспечивая высокое качество изображения и звука.

Внутри телевизоров находится четырёхъядерный процессор A73, что гарантирует плавную работу и быстрый доступ к контенту. Они также оснащены 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего накопителя для хранения приложений и мультимедийного контента.

Дизайн телевизоров также не отстает: они имеют металлический корпус, выглядящий стильно и современно. Технология NFC в пульте дистанционного управления обеспечивает удобство и быстрый доступ к настройкам.

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65-дюймовая модель Xiaomi S Pro предлагается по стартовой цене $665, в то время как 75-дюймовая версия доступна за $930. Это привлекательное сочетание выдающихся характеристик и доступной цены делает эти телевизоры привлекательными для потребителей. Оба устройства уже доступны для предзаказа на китайских онлайн-площадках.