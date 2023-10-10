На конференции аналитиков Citi финансовый директор Intel Дэвид Зинснер случайно намекнул на релиз Windows 12 в 2024 году

На конференции аналитиков Citi, состоявшейся в прошлом месяце, финансовый директор Intel Дэвид Зинснер случайно дал понять о предстоящем обновлении операционной системы Windows, которое ожидается в 2024 году. Это необычное заявление вызвало интерес у широкой аудитории и стало предметом обсуждения в мире технологий.

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Зинснер, обсуждая перспективы компании Intel, поделился своими ожиданиями от грядущего обновления Windows. Он выразил надежду на то, что новая версия операционной системы станет катализатором для обновления компьютеров и ноутбуков. В своем выступлении он сказал: "Мы действительно думаем, что 2024 год будет довольно успешным годом для клиентов, особенно из-за обновления Windows."

Это заявление вызвало бурное обсуждение, поскольку оно следовало за утечками информации о Windows 12 из внутренних документов Intel. Хотя подробности о Windows 12 остаются неясными, предполагается, что Microsoft готовит ряд новых функций и улучшений для своей операционной системы.

Кроме того, стоит отметить, что Intel активно работает над разработкой своей настольной платформы Meteor Lake, которая, по всей видимости, будет оптимизирована под новую версию ОС Microsoft.

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Этот инцидент заставил многих обратить внимание на будущее обновление Windows и предвкушать нововведения, которые оно принесет пользователям. Хотя официальных подробностей пока не раскрывается, заявление Intel стало поводом для дополнительного внимания в мире операционных систем и технологий.