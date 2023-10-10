Шведский автоконцерн Volvo приостановил доступ российских владельцев своих автомобилей к фирменным мобильным приложениям в рамках санкционной политики.

Шведский автоконцерн Volvo, следуя санкционной политике, принял решение отключить российских владельцев своих автомобилей от фирменных приложений. Эта новость пришла от сотрудницы автомобильного салона, которая поделилась этой информацией 9 октября.

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Согласно сообщению, автосалоны больше не смогут обеспечивать клиентов новыми программами. Это означает, что если владельцы потеряют ключи от своих автомобилей, салоны не смогут их перепрограммировать. Также не будут доступны никакие обновления.

Сотрудница автосалона отметила, что, покупая автомобиль Volvo "с рук" новые владельцы должны понимать, что предыдущий владелец может оставить приложение на устройстве и продолжить отслеживать местоположение автомобиля, а новые владельцы не смогут пользоваться приложением.

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Эта новость подчеркивает, что санкции продолжают оказывать влияние на бизнес и быт в России, и даже сферы, казалось бы, не связанные с политикой, оказываются затронутыми.