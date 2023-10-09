Samsung анонсировала два новых бюджетных планшета, Galaxy Tab A9 и A9+, предлагая пользователям качественные устройства по доступной цене.

В ответ на растущий спрос на доступные, но мощные планшетные устройства, компания Samsung анонсировала выпуск двух новых моделей: Galaxy Tab A9 и Galaxy Tab A9+. Оба устройства разработаны с учетом потребностей современного пользователя, предлагая отличное сочетание производительности и цены.

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Galaxy Tab A9, более компактная из двух новинок, получила 8,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1340 × 800 пикселей, который обеспечивает четкое и яркое изображение. Планшет работает на процессоре Helio G99. В зависимости от потребностей, покупатели могут выбрать между моделями с 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, а также 64 ГБ или 128 ГБ встроенного накопителя.

Его более крупный аналог, Galaxy Tab A9+, предлагает 11-дюймовый дисплей с повышенным разрешением 1920 × 1200 пикселей. Этот планшет приводится в движение процессором Snapdragon 695. Как и его меньший аналог, A9+ доступен в конфигурациях с различным объемом оперативной и встроенной памяти.

Оба устройства работают на операционной системе Android 13, дополненной фирменной оболочкой One UI 5.1 от Samsung, что обеспечивает удобство и простоту в использовании.

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Что касается ценообразования, Galaxy Tab A9 с LTE и базовой комплектацией 4/64 ГБ предлагается по цене $190. В то время как официальная стоимость модели Galaxy Tab A9+ пока остается в тайне, можно ожидать, что она также будет конкурентоспособной, учитывая стратегию компании в сегменте бюджетных устройств.