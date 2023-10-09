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Компания NVIDIA, известная своими разработками в сфере искусственного интеллекта, приняла решение об отмене своего мероприятия AI Summit, запланированного на 15-16 октября в Тель-Авиве.
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Первоначально предполагалось, что глава компании, Дженсен Хуанг, примет активное участие в этом мероприятии. Однако в свете последних событий, связанных с обострением палестино-израильского конфликта, NVIDIA приняла решение обеспечить безопасность своих участников и гостей, отменив мероприятие.
Компания не предоставила пока конкретных деталей о возможном переносе даты проведения конференции или ее адаптации в онлайн-формат. В официальном сообщении от NVIDIA говорится: "С сожалением сообщаем вам о решении отменить AI Summit из-за сложившейся ситуации в Израиле".
Ожидалось, что на AI Summit прибудет более 2500 специалистов из различных уголков мира, чтобы обсудить последние достижения и тенденции в области искусственного интеллекта.