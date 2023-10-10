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Минцифры России представило новый законопроект, направленный на внедрение цифрового паспорта. Этот цифровой документ, содержащий QR-код и фотографию владельца, позволит гражданам подтверждать свою личность в ряде ситуаций.
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Согласно предложениям законопроекта, после его утверждения граждане смогут использовать цифровой паспорт для покупки алкоголя, посадки в поезда дальнего следования, а также при получении различных государственных услуг. Однако в некоторых случаях потребуется ввод одноразового числового пароля для дополнительной верификации.
Начиная с 2024 года, граждане смогут использовать данный паспорт для доступа на территорию различных организаций, при отправке и получении почтовых отправлений, а с 2025 года – при регистрации в гостиницах и обращении в медицинские учреждения.
Планируется, что правительство создаст список случаев, когда допускается использование цифрового паспорта. Кроме того, будет разработан перечень документов, которые можно будет заменить на их цифровые аналоги через приложение «Госуслуги».