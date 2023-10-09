Ученые в Китае обнаружили новый минерал "ниобий-баоту", который может стать ключевым для различных отраслей, включая ядерную и автомобильную промышленности.

В сердце Китая, в городе Баотоу, ученые отметили открытие нового минерала, который они окрестили как "ниобий-баоту". Этот минерал, является силикатом, насыщенным такими элементами как барий, ниобий, титан, железо и хлор.

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Его уникальные свойства, особенно присутствие ниобия, могут привести к новым возможностям в ядерной промышленности. Ниобий выделяется своей низкой способностью захвата тепловых нейтронов, что делает его идеальным для использования в реакторах и другом оборудовании.

Более того, с учетом разнообразия применений ниобия в автомобильной промышленности и в других технологических секторах, открытие может способствовать созданию более продвинутых и эффективных транспортных средств.

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Данный минерал был обнаружен командой исследователей из "Центральная ядерная геологическая наука и техника". Открытие уже привлекло внимание на глобальном уровне, получив одобрение от Международной ассоциации минералов. Таким образом, "ниобий-баоту" теперь внесен в международный реестр минералов.