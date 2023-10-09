После обновления от Apple, 26-летней жительнице Эдинбурга Сири Прайс пришлось изменить свое имя

Кто бы мог подумать, что обновление мобильной операционной системы может повлиять на решение человека о смене собственного имени? Именно такая необычная ситуация произошла в Эдинбурге.

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26-летняя Сири Прайс долгое время жила спокойной жизнью, не подозревая, что ее имя однажды станет причиной массовой активации смартфонов. До недавнего времени голосовая ассистентка iPhone, известная как Siri, «просыпалась» и начинала выполнение команд только после фразы «Привет, Siri». Но с последним обновлением от Apple все изменилось: теперь для активации помощницы достаточно просто сказать «Siri».

Работая в спортзале, Сири Прайс стала свидетельницей того, как ее имя вызывает хаос: iPhone посетителей и коллег активировались каждый раз, когда к ней обращались. Представьте себе: каждый разговор с Сири прерывался хором голосовых помощников, жаждущих помочь.

Решив избавиться от таких неприятностей, девушка выбрала псевдоним Сиз. Это позволило ей избежать неожиданных и комических ситуаций на работе и в общественных местах.

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Как заметила Сири: «Люди даже не могут нормально произнести мое имя. Это вызывает у меня раздражение». На данный момент компания Apple не давала официальных комментариев насчет данной ситуации.