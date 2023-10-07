Компания «Норникель» планирует внедрить систему мониторинга вечной мерзлоты на основе продукции российского производства. В проект инвестировано 2 млрд рублей, а его завершение ожидается к середине 2025 года.

В ответ на актуальные экологические вызовы, компания «Норникель» объявила о внедрении новой системы мониторинга вечной мерзлоты в свои гидротехнические объекты. Заместитель главного инженера Заполярного филиала «Норникеля» Антон Прямицкий поделился подробностями проекта в рамках медиафорума "Енисей РФ".

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По данным Прямицкого, главным акцентом во внедрении системы является ее базирование на продукции отечественного производства. Важным шагом стало оснащение всех опасных производственных объектов НТЭК специализированными датчиками. Особое внимание уделяется гидротехническим сооружениям, в том числе хвостохранилищам. Планируется, что все работы будут завершены к середине 2025 года.

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Общая стоимость проекта составила порядка 2 миллиардов рублей. Прямицкий также подчеркнул, что работа над системой будет продолжаться в дальнейшем, с целью ее совершенствования и расширения. Одним из ключевых аспектов программы является интеграция бизнес-процессов, связанных с обслуживанием и эксплуатацией зданий.