Amazon совершил запуск прототипных спутников для проекта Kuiper с целью обеспечения широкополосной связи. Этот шаг направлен на конкуренцию со Starlink от SpaceX

6 октября с космодрома мыса Канаверал была успешно осуществлена миссия Protoflight, в рамках которой на орбиту были выведены спутники проекта Kuiper от Amazon при помощи ракеты-носителя Atlas V, принадлежащей компании United Launch Alliance (ULA). Это событие является стартом крупного коммерческого партнерства между Amazon и ULA.

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Проект Kuiper от Amazon представляет собой начинание, целью которого является обеспечение высокоскоростной широкополосной интернет-связи для мест, где такая связь до сих пор была недоступна или ограничена. Это делает его прямым конкурентом для системы SpaceX Starlink.

Гэри Вентц, занимающий должность вице-президента ULA, выразил уверенность в значимости этой миссии для улучшения связи в различных уголках мира. Компания ULA активно сотрудничала с командой Project Kuiper для успешной реализации этого запуска и с нетерпением ожидает дальнейших совместных миссий.

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В ближайших планах ULA стоит задача по запуску новой ракеты Vulcan, которая обещает принести новые возможности в области космической отрасли.