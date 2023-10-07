Apple удаляет информацию о продуктах с русскоязычной версии своего сайта, что может свидетельствовать о уходе компании с российского рынка

В последние месяцы наблюдаются все более очевидные признаки ухода Apple с российского рынка. Недавно пользователи обнаружили, что компания убрала всю информацию о своих продуктах с русскоязычной версии официального сайта. Ранее, несмотря на прекращение обновления сайта с марта 2022 года, на нем все равно можно было узнать о продуктах, представленных до этой даты. Сейчас же русскоязычные пользователи сталкиваются с уведомлениями о закрытии магазина при попытке просмотреть продукцию или аксессуары.

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Такой шаг может быть связан с рядом факторов. Один из последних продуктов Apple, iPhone 15, показал неудовлетворительные результаты продаж в России. Эксперты предполагают, что на спрос могли повлиять высокие цены на устройства и неуверенность покупателей в качестве гарантийного обслуживания в стране.

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В этом контексте, кажется, Apple принимает решение сфокусироваться на других рынках и уходит из России, начав с удаления контента с русскоязычной версии сайта.