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В системе крупной криптовалютной платформы FTX была выявлена уязвимость, позволяющая связанной с биржей компании Alameda Research удерживать дебетовый баланс в размере 65 млрд долларов. Такое положение вещей раскрыл один из сотрудников платформы, который позже был уволен за попытки привлечь внимание к проблеме.
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В отличие от Alameda Research, обычные аккаунты на FTX были программно настроены на автоматическую ликвидацию при образовании дебетового баланса. Уязвимость, видимо, была создана специально для Alameda, что может свидетельствовать о непрозрачных финансовых операциях между этими двумя компаниями.
Сэм Банкман-Фрид, ранее занимавший пост генерального директора FTX, сейчас находится под угрозой судебного преследования, поскольку против него предъявлены обвинения в мошенничестве.