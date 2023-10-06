Уязвимость в системе криптобиржи FTX позволяла аффилированной компании Alameda Research иметь дебитовый баланс на сумму 65 млрд долларов.

В системе крупной криптовалютной платформы FTX была выявлена уязвимость, позволяющая связанной с биржей компании Alameda Research удерживать дебетовый баланс в размере 65 млрд долларов. Такое положение вещей раскрыл один из сотрудников платформы, который позже был уволен за попытки привлечь внимание к проблеме.

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В отличие от Alameda Research, обычные аккаунты на FTX были программно настроены на автоматическую ликвидацию при образовании дебетового баланса. Уязвимость, видимо, была создана специально для Alameda, что может свидетельствовать о непрозрачных финансовых операциях между этими двумя компаниями.

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Сэм Банкман-Фрид, ранее занимавший пост генерального директора FTX, сейчас находится под угрозой судебного преследования, поскольку против него предъявлены обвинения в мошенничестве.