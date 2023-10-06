Россия активно ищет способы решения проблемы дефицита ИТ-специалистов, рассматривая как варианты стимулирования возвращения тех, кто уехал, так и привлечения новых специалистов из-за рубежа.

В России активно обсуждают меры стимулирования возвращения ИТ-специалистов, которые покинули страну в последние годы. Предложены различные меры поддержки, включая финансовую помощь, помощь в трудоустройстве и предоставление психологической помощи.

реклама

Многие ИТ-специалисты покинули Россию из-за пандемии коронавируса и политических событий в 2022 году. Для их возвращения предлагается обеспечение временным жильем, материальные пособия и помощь в трудоустройстве, в том числе возврат на прежнее место работы.

На начало 2023 года в России наблюдается острый дефицит ИТ-специалистов. До событий 2022 года стране не хватало около миллиона таких специалистов, и эта проблема продолжает усугубляться.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Если стимулы для возвращения специалистов не сработают, Россия рассматривает возможность привлечения иностранных работников в сфере ИТ. Эта идея также подразумевает предоставление им льгот и мер поддержки.