Microsoft рассматривает возможность предоставления Windows 12 по модели подписки вместо традиционной единоразовой покупки.

В ближайшем будущем Microsoft может предложить пользователю не классическую лицензию на Windows, а подписочный сервис. По некоторым данным, следующая версия операционной системы, предварительно названная Windows 12, может быть доступна только по подписке.

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Этот подход к продаже программного обеспечения уже использовался другими крупными компаниями, например, Adobe. С 2013 года она предоставляет свой продукт по модели аренды с ежемесячной или ежегодной оплатой.

Косвенные улики, указывающие на возможное изменение модели распространения, были найдены в системных файлах Windows 11. Эксперты отмечают, что последние версии Windows включают в себя все больше сервисов, которые требуют постоянного интернет-соединения для работы, что может подтверждать идею перехода к подписной модели.

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Официального подтверждения от Microsoft на этот счет пока не поступало.