В Китае замечены поддельные внешние SSD

В последнее время Китай столкнулся с новой волной фальсификаций, которая может оказать серьезное воздействие на потребителей и рынок твердотельных накопителей. Отчеты указывают на то, что внешние SSD, продаваемые на китайском рынке, могут не быть тем, чем кажутся.

Фальшивые технические характеристики: На первый взгляд, диски выглядят как обычные SSD, предлагая привлекательные технические характеристики, включая высокую скорость и большой объем хранения. Но на деле внутри корпуса находятся дешевые карточки microSD и устаревший интерфейс USB 2.0, что делает их медленными и неэффективными.

Огромная разница в стоимости: Эта практика позволяет производителям существенно снизить себестоимость устройств, в то время как цена для потребителя остается на уровне качественных SSD.

Обманутые покупатели: Покупатели, ожидая высокое качество, сталкиваются с разочарованием. Один из пользователей, купивший "SSD" объемом 512 ГБ, обнаружил, что вместо высокоскоростных модулей памяти внутри корпуса находятся две карты microSD и контроллер USB старого поколения.

Массовая проблема: Согласно источникам, такие поддельные SSD поступают в массовую продажу, и в скором времени число сообщений о таких обманных практиках может увеличиться.

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Этот случай является напоминанием о важности проведения тщательного исследования перед покупкой и покупки товаров только у проверенных и надежных продавцов.