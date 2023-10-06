Intel завершает производство 14-нанометровых серверных процессоров, уступая позиции AMD, которая активно развивает более современные технологии.

Крупнейший производитель микропроцессоров, компания Intel, завершила производство своих серверных процессоров Xeon Scalable второго поколения, разработанных на 14-нанометровом техпроцессе. Эти чипы, дебютировавшие в 2019 году, показали, что Intel заметно отстает от своего главного конкурента AMD в технологическом плане.

реклама

В последние годы Intel столкнулась с серьезными вызовами на рынке серверных процессоров. Особенно после того как AMD представила свои серверные чипы EPYC Rome на 7-нанометровом техпроцессе. Эти процессоры были не только мощнее и энергоэффективнее, но и предлагали больше ядер и потоков по более доступной цене.

Теперь, с учетом быстрого развития технологии и продолжительного использования 14-нанометрового техпроцесса, Intel смотрит в будущее, сосредотачиваясь на 10-нанометровом производстве. В то время как AMD продолжает идти вперед, активно осваивая 5-нанометровый техпроцесс.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С этими изменениями на рынке микропроцессоров интересно будет увидеть, как Intel планирует восстановить свое доминирующее положение в отрасли и сможет ли она догнать AMD по технологическим новшествам в ближайшие годы.