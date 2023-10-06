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Российская ракетная программа делает еще один важный шаг в развитии современного вооружения. После успешных испытаний, президент России Владимир Путин объявил о готовности страны к массовому производству новой межконтинентальной ракеты "Буревестник". Отмечается, что эта ракета оснащена ядерной энергетической установкой и способна нести на борту ядерную боеголовку.
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Одной из ключевых особенностей "Буревестника" является ее практически неограниченная дальность полета. Спроектированная таким образом, чтобы минимизировать ее обнаружение современными системами ПВО, ракета представляет собой новое слово в области ракетной техники. Помимо этого, упоминается также продвижение работы над сверхтяжелой ракетой "Сармат".
Разработка "Буревестника" была анонсирована в 2018 году, и уже в том же году были проведены первые испытания. Эти инновации в области ракетной техники являются частью стратегии России по обеспечению стратегического баланса в мире на ближайшие десятилетия.