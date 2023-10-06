Росморпорт зарегистрировал первые беспилотные электропаромы "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", работающие между портами Усть-Луга и Калининград

Росморпорт начал выдавать удостоверения для морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов (МАНС). Два беспилотных электропарома — "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский" — стали первыми судами, получившими официальную регистрацию в этой категории.

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Эти экологически чистые паромы функционируют на маршруте между морским портом Усть-Луга и морским портом Калининграда. Отмечено, что суда разработаны с возможностью дистанционного управления, а также с возможностью переключения на ручное управление в особых условиях, например, при прохождении через узкие места или при заходе в порт.

Управление данными беспилотными паромами осуществляется капитанами из Санкт-Петербурга на территории центра дистанционного управления Росморпорта. Это стало возможным благодаря ряду инновационных систем: автономной навигационной системе, системе управления движением и маневрированием, системе контроля и наблюдения за состоянием различных систем судна, а также оптической системе анализа окружающего пространства и состояния судна.

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Этот шаг является значимым для российского судостроения и морского транспорта, подчеркивая активное внедрение новейших технологий в отечественную промышленность.